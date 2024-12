Uominiedonnenews.it - Demet Ozdemir, Dove Vive: Ecco La Villa Di Lusso!

Scopriamola bravissima ed amatissima attrice turcasa suasuper lussuosa!Una Star e la Scelta di ZekeriyaköyÖzdemir, icona indiscussa delle serie TV turche, ha conquistato il cuore del pubblico con le sue straordinarie interpretazioni in produzioni come DayDreamer – Le ali del sogno e My Home My Destiny. Parallelamente alla sua carriera, l’attrice ha intrapreso un percorso di investimento immobiliare che riflette il suo gusto raffinato e il suo successo. La sua scelta di stabilirsi nel quartiere esclusivo di Zekeriyaköy, alla periferia di Istanbul, è stata una mossa che ha destato molta curiosità.Zekeriyaköy è noto per le sue residenze di, circondate da verdi paesaggi e vicine al centro finanziario di Istanbul. Questo quartiere offre un ambiente tranquillo e sicuro, ideale per una celebrità come, sempre al centro dell’attenzione.