Oasport.it - Darren Cahill raggiunge Jannik Sinner a Dubai: tanto lavoro sul fisico e le variazioni nella post-season

Leggi su Oasport.it

Missione “Australian Open-Stagione 2025”.è asua. L’altoatesino (n.1 del mondo), dopo aver chiuso la sua annata in maniera trionfale e preso parte ai SuperTennis Awards e al GP d’Abu Dhabi di F1 per il suo rapporto commerciale con il Circus, è tornato a fare quello che gli riesce meglio: giocare a tennis.Una preparazione in cui ci si sta concentrando su due aspetti in particolare: ile le. Lo stessoha più volte raccontato quest’anno come gli aspetti legati al suo fondo atletico vadano migliorati e a questo proposito il fatto di avere un bilancio negativo nei match conclusi al quinto set è sicuramente un aspetto da circoletto rossotesta del pusterese. Attualmente, nei 15 incontri in questione,ne ha vinti 6 e persi 9 ed è una tendenza da cambiare.