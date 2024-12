Lanazione.it - Cronoscalata all’antro Corchia

Curata sotto l’aspetto tecnico dal Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli e dall’Us. Levigliani, sabato 14 dicembre si svolge la XIV edizione delladelnella magica atmosfera natalizia del paese di Levigliani, nel cuore delle Apuane. La manifestazione è patrocinata dall’Ente Parco Apuane, dalla Uisp, dalla Cooperativa Condomini e dalPark. Il via della gara scatterà dalla località Lambora alle ore 15.15 e partiranno due atleti ogni 30“ dalla categoria Oro a quella Assoluta con arrivo proprio all’interno della grotta più profonda d’Italia su un percorso di 3 km con un dislivello di 200 metri. La gara sarà valida come ultima tappa del Circuito podistico toscano 2024 e del Circuito Highlander Apuane 2024. I favori del pronostico al maschile sono per il vincitore delle precedenti due edizioni Stefano Bascherini del Gp.