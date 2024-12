Formiche.net - Che cosa faranno i nuovi ambasciatori Usa in Turchia e Grecia

Tom Barrack, finanziere, e Kimberly Guilfoy, ex volto noto della rete Fox New. Ovvero un businessman e una presentatrice: chi ha scelto Donald Trump comeamericani in, che dovranno però incassare il gradimento del Senato. Entrambi troveranno due ambienti sui generis, caratterizzati da una comunanza di dossier legati a difesa, geopolitica, energia su cui sarà necessario un forte impegno, anche a fronte deifronti, come la Siria, che si sommano alle tensioni nella macro area. Il momento trae Tuchia è atrettanto peculiare, perché i due rivali di ieri (che continuano a scontarsi, ad esempio, sulla zona economico esclusiva nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale) stanno affrontando una fase di distensione delle relazioni diplomatiche, mossa suggerita lo scorso anno proprio da Washington.