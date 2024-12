.com - Biliardo / Prima storica vittoria della Bocciofila Jesina

La matricola (serie B) ha battuto il Borgo Fabriano3. Campionati al giro di boa e nel periodo natalizio si disputerà la Coppa Marche oltre a due tornei, singolo e a coppie, sui biliardi del Passion Jesi in via delle NazioniVALLESINA, 12 dicembre 2024 – Campionato regionale e provinciale di, boccette, che va verso la pausa natalizia e di fine anno.Nell’ultimo week end si è giocata la 11° giornata del campionato regionale di serie A1, la 13° giornata del campionato provinciale di serie A e la 11° giornata del campionato provinciale di serie B.La serie B ha già decretato le squadre campioni d’inverno: Passion Jesi 3 e Passoripe2. Il periodo di non campionato sarà coperto da due tornei: 9° Trofeo Passion Memorial Ferdinando Mazzarini che si giocherà dal 23 dicembre fino al 5 gennaio 2025 e Memorial David Cardinali dal 26 dicembre al 5 gennaio 2025.