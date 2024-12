Attacco a Gerusalemme spari contro bus | grave un 12enne

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Un ragazzino di dodici anni è rimastomente ferito in una sparatoria vicino a Gush Etzion a sud di. Altre quattro persone sono rimaste ferite nell’, che l’Idf sospetta di matrice terroristica. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe fatto fuocol’autobus 291 partito da Beitar Illit e diretto a. È in corso la caccia all’uomo che, dopo la sparatoria, è fuggito a bordo di una Bmw verso Hebron. Circondata l’area con posti di blocco. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato e incondizionato a Gaza. La risoluzione, adottata tra gli applausi con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 13 astensioni, chiede “un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente” e “il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi”, simile al testo bloccato qualche settimana fa in Consiglio di Sicurezza da un veto americano.