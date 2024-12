Rompipallone.it - Ancelotti torna in Serie A: una big lo vuole a giugno

Carlopuòre inA per la prossima stagione: una big è pronta a chiudere il suo arrivo in panchina per giugnoÈ ancora aperto il dibattito su chi sia il miglior allenatore in attività e di diritto in questa lista rientra sicuramente Carlo. L’attuale allenatore del Real Madrid continua ad aggiornare la sua bacheca personale con successi straordinari, Champions League vinte a ripetizione, campionati e coppe.Insomma, come gestore di gruppi vincenti non c’è alcun dubbio sulla sua affidabilità, nonostante siano passati ormai tanti anni dai suoi inizi da tecnico. Bisognerà capire cosa vorrà decidere nei prossimi mesi e soprattutto quale sia la volontà di Florentino Perez per il suo futuro al Real Madrid, ma un club italiano è già pronto a inserirsi per chiudere l’affare.