Al Civico serata a ritmo di Gospel. Voce dello spirito e delle viscere

Marquis Dolford & The CapitalGroup è un ensemble musicale di Washington, noto per il suo approccio innovativo alla musica. Sabato sera, alle 21, sarà ospite al Teatro– a cura di Ad Eventi nel cartellone extra abbonamento – il gruppo guidato da Marquis Dolford, un giovane artista urbano che ha guadagnato riconoscimento con il suo album di debutto ‘Inscape, che ha raggiunto l’ottava posizione nelle classifichedi Billboard. Dolford è emerso come una figura chiave nella scenacontemporanea, mescolando elementi tradizionali con sonorità moderne. La sua musica si distingue per testi profondi e melodie coinvolgenti, attirando un pubblico diversificato. Il gruppo ha recentemente annunciato la registrazione del suo primo ep dal vivo, intitolato ‘Converge’, che si terrà al Capital Turnaround a Washington.