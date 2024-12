Zonawrestling.net - WWE: La mossa di Eddy Thorpe, messo in scena l’attacco backstage per avere una chance titolata

NXT Deadline ha visto il trionfo di Oba Femi nell’Iron Survivor Challenge maschile, ma Oba Femi non ci sarebbe stato in quel match senon fosse stato attaccato nelnella puntata di NXT pre-Deadline. Un attacco che hafuori giocoe costretto la GM Ava a scegliere un sostituto, un attacco che però stanotte abbiamo scoperto non esserci mai stato.“Non dimostri di essere un leader”Questa notte ad NXT abbiamo avuto il primo confronto tra Oba Femi e il campione NXT Trick Williams, un confronto interrotto dache ha accusato l’ex North American Champion di averlo attaccato in modo da rubargli il posto a Deadline. Oba Femi ha respinto le accuse e ha lasciato il ring, lasciando solie Williams. A quel puntoha accusato il campione di non aver insistito con Oba Femi per indagare sull’eventuale attacco nel, mostrando quindi di non essere un leader degno dello spogliatoio di NXT.