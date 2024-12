Terzotemponapoli.com - Vidigal: ”Senza Kvaratskhelia, Neres può dare al Napoli una qualità simile, potrebbe anche… ”

Leggi su Terzotemponapoli.com

giocare anche come falso nueve, magari sfruttando delle palle sporche e grazie anche alla sua grande tecnicaLuis, ex centrocampista del, è intervenuto in diretta a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione ilnella settimana che condurrà alla gara di Udine.“puòaluna. Bisogna però capire la dimensione di questo club e di questa piazza: il calcio italiano richiede tempo per adeguarsi alla tattica e all’intensità che lo animano., che ho visto qui in Portogallo con la maglia del Benfica è un calciatore tecnicamente molto interessante, ma c’è poco tempo per ambientarsi in Serie A. L’infortunio di Kvara apre al brasiliano la possibilità di mettersi in mostra.