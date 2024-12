Cityrumors.it - Viaggio Fotografico nell’Evoluzione dei Politici Italiani

La politica lascia il segno: ecco come sono cambiati i volti dei leadernegli ultimi cinque anni.L’aforisma di Giulio Andreotti, “Il potere logora chi non ce l’ha”, ha sempre suscitato dibattiti. Ma basta guardare le foto dei principali protagonisti della politica italiana per metterne in dubbio la veridicità. A distanza di cinque anni, dal 2019 al 2024, il tempo e le fatiche del comando lasciano segni inconfutabili, rivelando che il logorio del potere è una realtà tangibile, anche per i più navigati.Ie la dura vita: chi cambia? cityrumors.it foto AnsaTra tempie che sbiancano, chili persi o accumulati e volti segnati, la politica sembra essere una palestra spietata. Le lunghe campagne elettorali, le notti insonni in Aula e i viaggi continui logorano chiunque si trovi al timone del Paese o immerso nelle guerriglie parlamentari.