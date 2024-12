Anteprima24.it - Truffa Superbonus 110% e cessione dei crediti ad una società romana, geometra a processo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDovrà affrontare ila febbraio dinanzi al giudice della Terza Sezione Penale del Tribunale di Salerno, un notoresidente negli Alburni e per il quale il giudice per l’udienza preliminare, Marilena Albarano, ne ha disposto il rinvio a giudizio con l’accusa diaggravata con artifizi e raggiri nei confronti dei clienti con il.A portare ail, la denuncia presentata quest’anno dalle vittime della, una famiglia residente nel comune di Altavilla Silentina, proprietaria di un immobile oggetto di una fasulla ristrutturazione della quale erano ignari e che, assistiti dall’avvocato Luigi Gaudiano, chiesero l’intervento della Guardia di Finanza in seguito alla scoperta sul cassetto fiscale online dell’Agenzia delle Entrate di un credito d’imposta falsamente maturato per un valore di circa 150mila euro.