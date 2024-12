Ilrestodelcarlino.it - Treni vietati a chi aggredisce i controllori

Le aggressioni al personale di servizio suisono diventate un flagello. Serve davvero un cambio di passo. Hanno fatto bene i capitreno e i loro colleghi a protestare dinanzi alla Prefettura di Bologna per rappresentare una situazione non più sostenibile. Quando non ci sono aggressioni fisiche pesanti le proteste sono fatte di insulti, spintoni, sputi. Vi pare normale? E' ora di intervenire con provvedimenti concreti, basta parole e promesse. Maurizio Borghi Risponde Beppe Boni Viviamo in un'Italia sempre più problematica dove aumentano i femminicidi e le aggressioni alle donne, le truffe agli anziani, dove i medici e gli infermieri del Pronto soccorso lavorano sotto scorta e dove anche suilocali serve la protezione delle Forze dell'ordine. I capitreno fanno bene a protestare, anche se non è sempre necessario scendere in sciopero.