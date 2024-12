Ilfattoquotidiano.it - The room next door: Almodóvar parla di suicidio assistito con una delicatezza disarmante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Seguo da sempre il lavoro di Pedroe ogni volta ha dimostrato un talento unico nell’intrecciare emozioni complesse con narrazioni viscerali. Con The, il regista spagnolo compie un salto coraggioso, firmando il suo primo film interamente girato in lingua inglese. Un’opera che, pur conservando il suo inconfondibile tratto autoriale, esplora nuove coordinate: un’America inizialmente urbana, per poi immergersi nella quiete dei boschi del New England.Ispirato al romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez, il film narra il legame tra Martha e Ingrid, interpretate con straordinaria intensità da Tilda Swinton e Julianne Moore. Le due donne, unite da un’amicizia di lunga data ma incrinata da incomprensioni passate, si ritrovano in un momento cruciale delle loro vite. Martha, malata terminale, ha preso una decisione irrevocabile: porre fine alla sua vita tramite il