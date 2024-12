Quifinanza.it - Siria tra due fuochi, mentre si assesta a suon di esecuzioni Israele bombarda a tappeto

Dieci raid all’ora: è stato questo il ritmo deimenti israeliani sullanegli ultimi due giorni. Da quando, cioè, i ribelli hanno rovesciato il regime di Bashar al-Assad, mettendo fine a una dinastia che governava il Paese mediorientale da mezzo secolo.In piena corsa di rimento socio-politico, ladel leader dell’Hts al Jolani e del nuovo premier Muhammad Bashir non smette di bruciare anche per fiamme interne. Dopo la fuga del dittatore, si è infatti scatenata la resa dei conti consommarie ai danni di favoreggiatori ed esponenti del regime.tempesta lacon 480 raid in 48 ore: perché?Assieme a Turchia e Stati Uniti,è l’attore geopolitico più soddisfatto della caduta del regime di Assad. Per un motivo strategico principale: il governo precedente era una marionetta dell’Iran – oltre che della Russia – e per conto di Teheran proteggeva e garantiva il passaggio di rifornimenti e armi verso Hezbollah e Hamas.