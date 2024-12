Iodonna.it - Siete all'inizio di nuova storia? Attenzione a non commettere questi 5 errori

Leggi su Iodonna.it

È un argomento molto classico: gliche si commettono all’di una relazione e che fanno scappare l’altra persona. E siccome sono soprattutto le donne a fare un’autoanalisi di ciò che ha funzionano o meno a relazione conclusa, spesso ovviamente si parla difemminili. A voler essere oneste, in effetti ce n’è uno che molto spesso noi donne commettiamo, anche involontariamente e soltanto una volta sola: il voler accelerare i tempi. Ma purtroppo non è l’unico. Amore e coppia: come gestire delusioni e fraintendimenti X Leggi anche › Vita da single: quali sono i comportamenti che indicano una coppia felice? 5che a volte le donne commettono all’di una relazioneNon è affatto detto che tutte le donne li commettono.