Rivoluzione Inter da Zirkzee a Bijol | attacco e difesa stravolti | CM IT

Il reparto offensivo e la retroguardia al centro delle riflessioni dell’per il prossimo futuro: i nerazzurri preparano grandi cambiamentiSu Calciomercato.it, continuiamo ad analizzare, in maniera quotidiana, gli scenari per le prossime sessioni di trasferimenti. Nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube, l’ultimo focus sull’, che per il prossimo futuro potrebbe avere un volto assai diverso rispetto a quello attuale., daCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In Champions League, i nerazzurri sono stati deludenti contro il Bayer Leverkusen a carattere generale, prestazione per la quale anche Inzaghi ha fatto mea culpa. Ha deluso soprattutto l’, in cui Lautaro Martinez continua a fare fatica, ma la vera grande delusione dell’si chiama Taremi.