Lanazione.it - Ricorso al Consiglio di Stato per il parcheggio del Viola Park: Bagno a Ripoli insiste

Alla notizia dell’accoglimento da parte del Tar delcontro iltemporaneo del, il sindaco di, Francesco Pignotti aveva promesso: "Valuteremo quale strada intraprendere per mantenere questa opera che si è dimostrata fondamentale per la collettività e per l’ordine pubblico". E la strada scelta è ilaldi. L’atto ènotificato dall’avvocato Fausto Falorni, che ha già rappresentato l’amministrazione comunale proprio di fronte al Tribunale amministrativo regionale. Al centro delpresentato dall’avvocato Giacomo Pailli per conto di un gruppo di residenti c’è l’interesse pubblico per il quale con una delibera comunale di fine 2023 un terreno agricolo di 6 ettari eraconvertito atemporaneo da 490 posti al servizio degli utenti del centro sportivo Rocco Commisso.