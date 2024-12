Ilgiorno.it - Raccolta differenziata dei rifiuti, sei i comuni virtuosi nel Legnanese: San Giorgio in vetta

Legnano (Milano) – Erano i «magnifici sei» nella graduatoria dello scorso anno e, anche per quanto riguarda la classifica del 2024, sono ancora loro a portare alta nella bandiera deiFree: sono stati pubblicati ieri, infatti, i dati del report che annualmente Legambiente redige per fare il punto sulla differenziazione deiin Lombardia. Il criterio adottato per far parte della classificaRicicloni (la classifica del 2024 è ovviamente basata sui dati dellanel 2023) è da ricercare nella frazione in, il secco non riciclabile. Hanno accesso alla graduatoria dei “buoni” di Legambiente solo iche, oltre a raggiungere o superare il 65% di, hanno conferito una quantità pari o inferiore a 75kg/abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile, entrando così a far parte deiFree.