Formiche.net - Premio Italia Giovane, un’edizione tra eccellenze e innovazione

Leggi su Formiche.net

Si è svolta oggi, presso Villa Blanc, sede della Luiss Business School, l’undicesima edizione del, iniziativa che celebra il talento e il merito delle giovani generazionine.Nata come idea visionaria del presidente Franco Frattini, ilcontinua a rappresentare un punto di riferimento per il talentono, celebrando 169 ambasciatori che hanno portato alto il nome dell’in tutto il mondo.L’edizione 2024 ha enfatizzato il ruolo del merito e della tecnologia, come l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per selezionare i premiati, sottolineando il connubio tra tradizione e.Il riconoscimento è stato infatti assegnato a 21 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si sono distinti in ambiti come STEM, imprenditoria,sociale e servizio alla collettività.