Secoloditalia.it - Porchetta, vino e birre artigianali, tutto rigorosamente Made in Italy. Anche questo è Atreju (video)

La gastronomia italiana nasce da una miscela di a”Amore e tradizione”, di cui la festa annuale disi fa promotrice attraverso gli spazi dedicati ai prodotti tipici che hanno fatto la storia delle sane consuetudini alimentari che caratterizzano la penisola. Una varietà di stand che propongono cibi dolci e salati provenienti dalle diverse regioni italiane, fatti a mano dagli artigiani della buona tavola. Per qualcuno “rispolverare le vecchie pagine ingiallite dal tempo” nei manuali della cucina appartenuti alle generazioni precedenti è molto importante, sopratper la soddisfazione dei clienti che tengono alle radici culinarie. Ilè altrettanto importante per gli esercenti, che propongono diverse tipologie note ai visitatori che si recano sul posto per la degustazione. I ristoratori si rivelano disponibili per le interviste e lieti di poter spiegare la loro attività giornaliera.