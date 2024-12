Liberoquotidiano.it - "Perché con Meloni siamo dalla parte giusta del mondo": Capezzone annienta la sinistra | Guarda

"Con il Governo, nonostante due guerre aperte, l'Italia stadelin Occidente": il direttore editoriale di Libero Danielelo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4 parlando dell'esecutivo e di come ha deciso di schierare l'Italia sia nel conflitto russo-ucraino sia in quello in Medio Oriente. Secondo lui, sarebbe andata diversamente se ai vertici del Paese ci fosse stata l'attuale opposizione: "Con la, e il problema non risolo Bonelli, Fratoianni, Conte eccetera, ma riil Partito democratico, il padre nobile Prodi, Schlein eccetera, l'Italia starebbe in un posizionamento ambiguo sull'Iran, sulla Cina, sulla Russia, su una serie di altre cose. Questa è una questione serissima". Commentando invece l'articolo con cui Politico ha incoronato lacome persona "più importante in Europa",ha detto: "Io penso che tanti elettori di centrodestra e non solo abbiano dato fiducia allae la vogliano dare a, a Salvini, a Tajani, ai tre partiti.