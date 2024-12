Ilgiorno.it - Non ci sono elementi certi, Daspo revocato

Maglietta lacerata sulla schiena e cintura alla mano, ma per i giudici queste circostanze non giustificano la partecipazione agli scontri fra tifoserie, e quindi il. Il Tar di Brescia ha accolto la richiesta di annullamento delemesso dalla Questura di Brescia per uno dei tifosi che era stato coinvolto negli scontri tra le tifoserie di Brescia e Cosenza, a seguito della partita dell’1 giugno 2023, in cui rimasero feriti anche dei poliziotti. Un episodio che continua ad avere strascichi giudiziari. Nel caso in questione, l’uomo (con già alle spalle undel questore di Palermo), è stato “scagionato” da un video. Nelle immagini si vede l’uomo allontanarsi in direzione opposta rispetto alle forze dell’ordine, "dirigendosi verso l’uscita e senza cercare in alcun modo lo scontro".