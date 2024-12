Ilfattoquotidiano.it - Nessuno degli invitati si presenta al suo compleanno, bimba viene sommersa di regali da tutta Italia. I genitori: “Quei doni ora sono a Rebibbia, abbiamo deciso di restituire tutto l’affetto”

Come in una bellissima fiaba di Natale, la triste storia di Bianca, la bambina di Castiglione del Lago che ha festeggiato il suo quintoda sola, si è trasformata in una favola a lieto fine, all’insegna della solidarietà e dell’amore. Idella piccola, commossi dalricevuto dopo la delusione della festa deserta, hannodi donare tutti iricevuti ai bambini della sezione nido del carcere di, dove vivono insieme alle loro madri detenute.La vicenda della piccola, rimasta sola nella ludoteca di Cortona perchédei 35alla festa si èto, aveva suscitato grande commozione e indignazione in. A raccontare l’accaduto erano stati proprio i, Paolo e Stefania, che si erano lasciati andare ad un lungo sfogo in cui si chiedevano come fosse stata possibile una cosa del genere.