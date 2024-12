Oasport.it - Mondiali nuoto vasca corta 2024, il programma di domani (12 dicembre): orari, tv, streaming

Siamo in attesa della seconda sessione di finali del pomeriggio aidiinalla Duna Arena di Budapest, ma iniziamo già a volgere lo sguardo verso la giornata di, la terza della competizione, in cui l’Italia proverà ancora a giocarsi le proprie carte.Tanta Italia in corsia. Rivedremo Alberto Razzetti in acqua nei 200 farfalla, ancora carico dopo l’argento nei 200 misti con conseguente record italiano, con lui anche Ragaini. Torna in acqua Luca De Tullio nei 400 stile libero, così come Sara Curtis nei 50 dorso, così come Chiara Della Corte nei 100 misti, Lorenzo Mora nei 50 dorso e la staffetta 4×200 femminile, che si giocherà un posto nella finale del pomeriggio. A proposito di gare per l’oro, saranno otto quelle che determineranno i podi iridati.Idiindi Budapest verranno trasmessi in diretta televisiva su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, sia per quanto riguarda la sessione mattutina che per quella pomeridiana.