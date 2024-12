Ilgiorno.it - Milano, mamma di 34 travolta e uccisa da un camion pirata mentre attraversa sulle strisce con i gemellini nel passeggino: l'autista è scappato

Leggi su Ilgiorno.it

– Incidente mortale all’incrocio tra viale Scarampo e viale Serra, alla periferia nord-ovest di. Unha travolto e ucciso unadi 34 anni, peruviana residente in città,va la stradapedonali con il semaforo verde. La donna stava accompagnando due figli di un anno, gemelli, nelinsieme all’anziana madre. Fortunatamente, figli e nonna sono salvi. Il marito, di 36 anni, non era sul posto. Dopo la tragedia, l’del. Caccia all’uomo da parte della polizia locale, ancora sul posto per i rilievi.