Lanazione.it - Mercoledi alle 21 ultimo turno casalingo del 2024 per la BC Servizi Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 11 dicembre21delper la BCAl Palasport Estra ore 21 arriva la Computer Gross Empoli di coach Valentino Archiviata l'importante vittoria di Quarrata la BCtorna subito sul parquet affrontando la Computer Gross Empoli di coach Valentino, seconda in classificaspdella capolista San Miniato. Attorno all'esperienza ed alla tecnica di Rosselli, Empoli può contare principalmente sulla pericolosità degli esterni Maric (15,2 punti a partita) e Giannone (14,8) e sulla solidità vicino a canestro di De Leone (9,4), ma tutti i giocatori a disposizione di coach Valentino sono in grado di dare il proprio apporto alla squadra come sono state ad esempio le triple del giovane Baccetti che sono risultate decisive nella gara di andata a favore dei fiorentini.