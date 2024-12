Ilrestodelcarlino.it - Matelica a casa del Valdiceppo: "Va riscattato il ko dell’andata"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viaggio infrasettimanale per la Halleyche stasera alle 21 è impegnata a Ponte San Giovanni (Perugia) nella sfida con la Sicoma. I biancorossi di coach Antonio Trullo cercheranno di vendicare il rocambolesco ko della gara di andata, quando, più che mai incerottati finirono per capitolare all’overtime. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti, anche se a conti fatti parliamo di un paio di mesi soltanto, ma la Halley intanto ha cambiato pelle e si presenta in forze sul campo della squadra di coach Paolo Filippetti., infatti, sta battagliando per un posto nel Play in gold ed è una squadra profonda, talentuosa. Servirà quindi la Halley dei giorni migliori, quantomeno una molto simile a quella di domenica scorsa contro il Bramante, per passare su un parquet solitamente molto difficile da espugnare.