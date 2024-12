Ilprimatonazionale.it - Ma la storia non era finita?

Roma, 11 dic – L’improvviso colpo di scena in Siria, la mascherata in Corea del Sud, per certi versi anche quella in Romania, più che un flusso normale di notizie sono sembrati un ottovolante. Un bel clima rovente che va ad aggiungersi a quello roventissimo di Ucraina e Palestina, senza scordare il Libano. Come se dopo la stasi rappresentata dal Covid il mondo avesse subito un’improvvisa accelerazione e laavesse ripreso il suo corso.Laè ancora quiMentre l’Occidente passa il tempo a discutere del sesso degli angeli (ovviamente di quegli angeli arcobaleno che non hanno sesso ma genere e che per non farsi definire inventano ogni giorno nuove definizioni con cui tiranneggiare gli altri) tutto intorno sembra improvvisamente prendere vita. Polemos sembra nuovamente essere padre di tutte le cose.