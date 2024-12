Luke Littler ha effettuato più ricerche su Google nel Regno Unito nel 2024 rispetto a Keir Starmer e King Charles

Leggi su Justcalcio.com

-12-11 16:27:05 Breanews:La notevole ascesa alla ribalta diè stata dimostrata dal fatto che la stella delle freccette è stata la terza persona più cercata sunelnelè arrivato dal nulla per raggiungere la finale del Campionato mondiale di freccette all’inizio di quest’anno quando aveva 16 anni, solo per perdere controHumphries. Da allora, ha vinto la Premier League, il Grande Slam di freccette e le finali delle World Series.L’interesse generato da quanto accaduto ad Alexander Palace e in seguito lo ha visto posizionarsi dietro solo a Kate Middleton e Donald Trump nellesunel.Il primo ministroStarker era quarto e re Carlo settimo.Sopra Yamal e Bellingham nella ricerca degli atletiNella lista degli atleti ricercati nelera in testa, davanti a Lamine Yamal, Simone Biles, Jude Bellingham e Adam Peaty.