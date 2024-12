Oasport.it - LIVE Scandicci-Stoccarda 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: gara senza storia per il momento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CALCIT DIDALLE 19.00TIME OUT1-5 Ace!1-4 Mani out Segura, scappa per la prima volta.1-3 Muro Rivers su Antropova!1-2 Robinson trova il varco nel muro a 2 delle toscane.1-1 ATTACCO MONSTRE di Antropova da 4 metri!0-1 Rivers passa in diagonale.TERZO SET2-0chiude un set dominato con il muro di Graziani!24-12 Primo tempo Baijens su invito di Gennari.23-12 Parallela di Varela che beffa Castillo.23-11 Missile di Mingardi da posto 4 , non trattiene Robinson.22-11 MINGARDI! Chiude la diagonale profonda!21-11 Pipe Rivers.21-10 Herbots! Anticipa il colpo e passa in attacco!20-10 Baijens, diagonale stretta okay!19-10 Bel movimento di Robinson che trova varco in posto 1.