Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: prima ondata d’attacco dell’indiano respinta, ora la posizione è tagliente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:45 E difatti arriva proprio 19. Dg6 da parte di, che ha 35’53” sull’orologio adesso.12:44 Sotto i 40? di riflessione anche, il quale ha un paio di chance interessanti e cioè continuare a solidificare ladella Torre (Tf5) oppure un’umana Dg6, che punta a mettere maggior pressione.12:41 Egioca velocemente 19. De2. Un riposizionamento interessante.12:40 Arriva 18. Cxf6 Txf6. Replica diinevitabile.12:39 E intantoè andato ben sotto i 40 minuti di riflessione con 22 mosse da effettuare. Ci avviciniamo a un momento realmente critico.12:36potrebbe anche non aver visto la cattura in d4 (difficile, ma possibile, visto quanto successo due giorni fa e dal cinese dichiarato in sala stampa).