L'intervista. Nicola Rao ad Atreju: "Il mio libro su Sergio Ramelli è un inno contro l'intolleranza" (video)

“L’antifascismo militante è semplicemente intolleranza”, dice il direttore della comunicazione RaiRao al microfono del Secolo d’Italia ad, prima della presentazione del suo“Il tempo delle chiavi”, che ricostruisce, a distanza di quasi cinquant’anni, la vicenda del giovane militante missino, trucidato a Milano il 13 marzo 1975 da alcuni estremisti di sinistra.ILDELRAOStando alle parole del giornalista e storico, “il livello d’intolleranza che poi portò all’odio e alla violenza negli anni ’70 e che racconto in maniera così vivida nel mio, credo e spero che non si ripeterà mai più”. Rao evidenzia che “ci sono molti aspetti di questa vicenda che molte persone per motivi anagrafici semplicemente non conoscono”, per questo durante la stesura del testo ha pensato che fosse “importante raccontarli a chi non li conosceva e ricordarli a quei tanti, troppi che se n’erano dimenticati“.