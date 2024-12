Udine20.it - La Traviata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Aldaè tempo di grande lirica. Sarà infatti in scena venerdì 13 dicembre, con inizio alle ore 20.00, il più popolare e cinematografico dei titoli verdiani, La, una produzione delLirico Giuseppe Verdi di Trieste con la regia di Arnaud Bernard, noto per la sua capacità di riletture intriganti pur rimanendo sempre in una cornice di impeccabile classicismo.Il capolavoro verdiano, primo appuntamento dedicato alla Lirica della Stagione di Opera, Operetta e Danza firmata dalla direttrice artistica Fiorenza Cedolins, sarà introdotto, mercoledì 11 dicembre alle 17.30, da una conferenza di approfondimento dal titolo «Un soggetto dell’epoca»: Ladi Giuseppe Verdi con il musicologo e pianista Francesco Izzo, direttore dell’Accademia Verdiana delRegio di Parma e professore ordinario all’Università di Southampton (GB) (ingresso libero).