La lezione dell'Estonia su come far funzionare la scuola, senza troppe pretese

E adesso,la mettiamo con l’Estonia? Nei giorni scorsi il paese baltico ha ricevuto le migliori valutazioni di tutta l’Unione europea nel rapporto Ocse-Pisa, con un netto primato nell’apprendimento della matematica e nelle scienze. Parallelamente,ha spiegato Pietro Minto sul Foglio di giovedì, i dati dell’indagine Timms del Boston college (Trends in International Mathematics and Science Study) vedono l’Italia sì cavarsela in matematica, ma con due divari persistenti: quello fra scuole settentrionali e meridionali, quello fra alunni e alunne. Cosa ci manca per diventarel’Estonia? La questione merita una doverosa premessa. L’Italia è impegnata da molti anni in uno sforzo ragguardevole nella diffusione delle Stem, le scienze dure quali matematica, fisica, biologia, chimica, informatica, ingegneria.