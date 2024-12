Lortica.it - La felicità che cambia con l’età: una scoperta sorprendente

Non tutti sanno che lasegue un andamento altalenante nel corso della vita, e questo può sorprenderci. Io stessa l’ho scoperto solo da un paio di anni e da allora mi ha affascinata. Mi sono chiesta spesso: perché a quasi 70 anni mi sento più felice di quanto fossi a 30 o 40? Nonostante le difficoltà quotidiane e i dolori fisici, provo una leggerezza e una serenità che non avrei immaginato. I dati confermano che non sono sola in questa esperienza: laha una curva che ci unisce tutti.Il primo grafico, “Age vs Happiness Index”, mostra come la, misurata attraverso un indice medio, raggiunga il suo picco nell’adolescenza e nei primi vent’anni, per poi calare gradualmente durante la vita adulta, con il minimo intorno ai 45-50 anni. È in questa fase che molte persone affrontano responsabilità familiari e lavorative intense.