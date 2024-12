Calciomercato.it - Juventus, Thiago Motta senza un big: i convocati per il Manchester City

Leggi su Calciomercato.it

Laquesta sera scenderà in campo allo Stadium per affrontare ildi Guardiola. Ecco l’elenco deidiTorna in campo anche lain questa tre giorni di coppe europee. I bianconeri affronteranno in casa ilche sta vivendo una fase molto delicata della stagione.un big: iper il(LaPresse) – Calciomercato.itMomento non idilliaco anche per la truppa direduce dall’ennesimo pareggio in campionato, e vogliosa di tornare a vincere per dare una sterzata forte anche alla classifica Champions che necessita di punti preziosi. In vista della sfida odierna però l’allenatore italo-brasiliano dovrà fare a meno di un tassello fondamentale come Andrea Cambiaso, che per infortunio non sarà presente.