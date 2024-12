Inter-news.it - Inter, altra disavventura a Leverkusen: bloccati in Germania! In Italia solo oggi

Non è stata una trasferta fortunata per l’, che dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayerha dovuto affrontare una notte complicata all’aeroporto di– L’, reduce da una partita amara con un gol subito al 90’, questa notte ha trovato ulteriori difficoltà al momento di fare ritorno in. Dopo aver raggiunto l’aeroporto nella notte, l’aereo della squadra è rimasto bloccato a terra a causa di un guasto tecnico imprevisto. Nonostante i tentativi di risolvere il problema, l’equipaggio ha stabilito che il velivolo non era in condizioni di partire in sicurezza. Per garantire il benessere dei giocatori e dello staff, la società ha organizzato un pernottamento in un hotel vicino. La squadra ha così trascorso la notte in, partendoquesta mattina con un volo alternativo.