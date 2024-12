Il Manchester City non cambierà il suo modo di giocare dice Pep

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-11 00:43:14 Il web non parla d’altro:L’allenatore delPep Guardiola afferma che la sua squadra nonil proprio stile di gioco nonostante la scarsa forma.Ilaffronterà la Juventus mercoledì con un record di una vittoria nelle ultime nove partite, ma l’ex allenatore del Barcellona è fiducioso che i vincitori della Champions League 2023 torneranno presto in carreggiata.“In questo momento non siamo nella posizione, avendo i risultati delle ultime sette, otto partite, di parlare di vittorie al plurale”, ha detto Guardiola nella sua conferenza stampa pre-partita in Italia.“Quindi dobbiamo vincere la partita e non guardare ancora cosa succederà nella prossima”.La perdita di Rodri per infortunio per il resto della stagione è stata un duro colpo per ilGuardiola insiste che la soluzione dei problemi non dovrebbe essere complicata.