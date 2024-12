Quotidiano.net - Il Franklin Fire brucia le spiagge di Malibù: evacuati anche divi di Hollywood

, 11 dicembre 2024 – Ilcontinua are nella zona diCanyon (California). L’incendio è scoppiato domenica, per cause ancora non note alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Nella zona è poi stato emanato un ordine di evacuazione vista la rapida espansione delle fiamme vicino alla ricca località sull'Oceano Pacifico, a ovest di Los Angeles. Nel pieno della stagione degli incendi in California, ilnon risulta il più grande tra quelli visti quest'anno, ma i vigili del fuoco sono preoccupati dalla sua rapidità: divora il terreno alla velocità di cinque campi da calcio al minuto. “L'inferno di fuoco” è così potente da modificare le condizioni atmosferiche, già estreme. "Sta cambiando la direzione dei venti – ha spiegato il servizio meteo del National Weather Service – e li sta spingendo dentro il fuoco".