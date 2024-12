Ilgiorno.it - Disordini a Milano. Politica senegalese sotto processo

Il bersaglio della manifestazione del 5 marzo 2021, l’ormai ex presidente del Senegal Macky Sall, è caduto, spazzato via dal "vento del cambiamento". Una battagliadall’altra parte del mondo che aveva fatto sentire i suoi riflessi anche in Italia, sfociata ora in unin corso a. L’attivista e vice coordinatrice per l’Italia del partito Pastef, all’epoca sciolto in Senegal per ordine del Governo, Sophie Diatta, è imputata per resistenza a pubblico ufficiale, per alcunidavanti al consolato del Senegal in viale Certosa. Durante il presidio del 2021, organizzato per "protestare contro la stretta autoritaria" e l’arresto in Senegal del leader dell’opposizione Ousmane Sonko, alcuni attivisti avevano cercato di entrare nella sede di rappresentanza, fino all’intervento delle forze dell’ordine.