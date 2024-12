Dead Sea la spiegazione del finale | Kaya muore?

Leggi su Cinefilos.it

Sea, ladelSea è un emozionante film poliziesco originale Netflix sulla sopravvivenza in mare, dove un piano minaccioso diventa la più grande minaccia per la vita della protagonista. Il film segue, un’adolescente che parte per un’avventura in moto d’acqua con i suoi amici. Tuttavia, quando la loro spedizione finisce in un incidente mortale, li lascia bloccati in mare, isolati e soli. Alla fine, una barca arriva in loro soccorso, ma quandoe la sua migliore amica, Tessa, conoscono il capitano, Rey, si rendono presto conto che lo straniero è più pericoloso per loro dell’oceano selvaggio. Il film traccia un racconto inquietante sulla feroce battaglia di una giovane donna che si trova in un angolo pericoloso. Per questo motivo, il persistente mistero che circonda i destini die dei suoi amici tiene viva l’attenzione del pubblico fino alla fine.