Thesocialpost.it - Covid, Pregliasco contro il “condono” ai No vax: “Vittoria dell’antiscienza”

Fabrizio, noto virologo e volto televisivo durante la pandemia, denuncia una nuova ondata di odio sui social. Dopo la decisione del governo di sospendere le multe per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale anti-, gli attacchimedici e politici del periodo emergenziale si sono intensificati.Leggi anche: Il virus misterioso arriva in Italia, verifiche su una donna rientrata a Cosenza dal CongoGli haters sui socialIl decreto Milleproroghe ha eliminato la sanzione di 100 euro prevista per i non vaccinati, scatenando una vera e propria rivolta virtuale.racconta: “Gli haters ci augurano la galera”. I commentidi lui e altri esperti come Walter Ricciardi o Matteo Bassetti sono esplosivi. “Una volta i pazzi venivano internati”, scrive qualcuno rivolgendosi al virologo.