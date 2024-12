Cinemaserietv.it - Come finisce il film Operazione 6/12 – Attacco al Presidente: il coraggio di fronte al pericolo

Alla fine del6/12 –al, Max scopre che l’è orchestrato da un gruppo estremista che intende destabilizzare l’Europa. Nonostante gli ostacoli, Tanner riesce a sventare il complotto, salvando ile gli altri ostaggi. L’azione culmina in un intenso confronto che riafferma la sua dedizione alla missione e il suodial.La trama di6/12 –alsi sviluppa in un contesto di alta tensione politica e intrighi internazionali. Durante un vertice europeo ospitato in Finlandia, un gruppo di terroristi attacca e prende in ostaggio ilfinlandese e diversi leader dell’Unione Europea. Il loro obiettivo è scatenare il caos e destabilizzare l’intero continente.L’agente segreto Max Tanner, protagonista della storia, viene incaricato di gestire la negoziazione con i rapitori.