Ilfattoquotidiano.it - Capriolo cade da un dirupo e resta infortunato in strada: il salvataggio dei volontari di un rifugio del Reggiano – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uncaduto da une rimasto bloccato intra la neve nelè stato salvato daidelMatildico. L’intervento di soccorso si è reso necessario poiché l’animale, che probabilmente è scivolato da une nella caduta si è, non riusciva ad alzarsi da solo sulle sue zampe e non riusciva a camminare: in pochi minuti duelo hanno raggiunto, recuperato e avvolto in un telo per sollevarlo e caricarlo sul mezzo di servizio.L'articoloda unin: ildeidi undelproviene da Il Fatto Quotidiano.