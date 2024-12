Quifinanza.it - BCE verso taglio dovish di 25 pb: sul 2025 confronto falchi-colombe

Riflettori puntati sul meeting BCE di domani, giovedì 11 dicembre, nel corso del quale è ampiamente attesa una nuova sforbiciata di 25 punti base ma i Governatori guardano già al dopo aprendo ilfra leche puntano a un ritmo più deciso di riduzione del costo del denaro di fronte alle incognite di Trump, dei dazi e del caso politico in Francia, e iche invece chiedono prudenza.BCE, atteso nuovoDunque, domani, in programma sul tavolo dei banchieri centrali un probabile, ulteriore calo da 25 punti base del tasso sui depositi, che scenderebbe così al 3% dal 3,25% attuale. Mossa data praticamente per certa dai mercati, anche se una minoranza punta su unaddirittura più deciso di mezzo punto.ScontrosulA guidare le decisioni, le nuove stime su crescita e inflazione da qui al 2027 che accompagneranno la decisione e che verranno presentate dalla presidente Christine Lagarde.