Anteprima24.it - Atreju 2024, sabato l’intervento del Senatore Matera

Tempo di lettura: < 1 minutoIlDomenicotra i protagonisti di, la storica kermesse politica e culturale di Fratelli d’Italia che si sta sviluppando presso il Circo Massimo di Roma. Un evento che, in programma dall’8 al 15 Dicembre, si propone come un grande laboratorio di idee e confronto, coinvolgendo personalità del mondo politico, culturale e istituzionale nell’ottica di discutere delle sfide che l’Italia è chiamata ad affrontare nel panorama nazionale e internazionale.In questo contesto, si diceva,14 Dicembre, alle ore 10:00, ilDomenicointerverrà nel panel dedicato all’Assemblea degli Eletti. L’incontro sarà occasione per affrontare temi centrali per il futuro del Paese, tra i quali il rilancio delle aree interne, le politiche per lo sviluppo economico e sociale e la centralità degli enti locali.