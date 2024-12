Panorama.it - Atalanta, contro il Real Madrid una sconfitta a testa altissima

Centodiciotto giorni dopo la notte della Supercoppa Europea a Varsavia il risultato non è cambiato. Travincono gli spagnoli, ma come ad agosto e se possibile anche di più i bergamaschi escono a. Il tre a due con cui Ancelotti si è rimesso in corsa battendo Gasperini va accolto come una carezza dall'che ha giocato una grande partita e l'ha persa perché il talento deiisti è enorme e per qualche errore di troppo in difesa.E' andata così, ma vedere i campioni di tutto difendersi con le unghie e con i denti in un finale tutto a tinte nerazzurre deve riempire d'orgoglio e proiettare la squadra del Gasp là dove merita e cioè nell'elenco di chi ambisce con ragione a essere ancora in corsa a primavera. Per fare cosa? I campioni ce li ha Ancelotti, indiscutibile, ma il calcio organizzato dell'può dare fastidio a tutti.