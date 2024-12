Dilei.it - Anticipazioni Andrea Bocelli 30, The Celebration: gli ospiti e le sorprese della prima puntata

Emozioni all’orizzonte: in data mercoledì 11 dicembre, in esclusiva e inserata su Canale 5, è fissato l’appuntamento con lamessa in onda di30 Thead aprire le due serate evento atte a celebrare il trentennale di carriera del noto tenore italiano.Una voce unica e riconoscibile la sua, capace di toccare le corde del cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La sua carriera ha visto vendute oltre 90 milioni di copie e ricevuto importanti riconoscimenti quali cinque candidature ai Grammy Award e ben sei ai Latin Grammy Award. Due sono stati i Billboard Latin Music Award vinti, mentre sette i World Music Award. Va da sé come servisse un memorabile evento come questo per omaggiarla.Al timonetrasmissione Michelle Hunziker, pronta a dare il suo contributo nell’onorare un traguardo tanto importante per l’artista.