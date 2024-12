Donnaup.it - Vitamina D: i 3 super cibi per avere la tua dose giornaliera, bastano appena 50 grammi!

Leggi su Donnaup.it

LaD è associata al mantenimento di una buona salute. Per questo motivo è importante riconoscere quali alimenti lo contengono in proporzione più alta. LaD è uno dei nutrienti più importanti, funziona all’interno del corpo come un ormone ed è in grado di modulare l’infiammazione e ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche. Pertanto, è essenziale conoscere quali sono gli alimenti con piùD.Al di là degli alimenti che andremo a citare, il modo migliore per garantire un adeguato livello diD nell’organismo è attraverso l’esposizione alla luce solare. I raggi UVB inducono la sintesi endogena dellain pochi minuti, il che è chiaramente benefico.D, i 3 alimenti che ne contengono di più in assolutoLa composizione nutrizionale degli alimenti indicati di seguito sono documentati in questo articolo.